Anche l’Agenzia statunitense per le armi nucleari è finita sotto attacco informatico (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Photo by Sergei KonkovTASS via Getty Images)Sono emersi nuovi bersagli dell’attacco informatico che ha colpito recentemente le agenzie federali degli Stati Uniti. Alla lista delle vittime, finite nel mirino di cyber criminali sospettati essere al soldo della Russia, si aggiungono il Dipartimento dell’energia e l’Agenzia statunitense per le armi nucleari. Gli esperti di cybersecurity che stanno analizzando l’attacco lo hanno già definito come una delle più grandi violazioni informatiche degli Stati Uniti. Persino più grave di quella che nel 2016 colpì la Casa Bianca. Secondo una fonte di Bloomberg, Anche il Dipartimento dell’Energia e la sua National Nuclear Security Administration, che sovrintende lo stock di armi atomiche, sono ... Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Photo by Sergei KonkovTASS via Getty Images)Sono emersi nuovi bersagli dell’che ha colpito recentemente le agenzie federali degli Stati Uniti. Alla lista delle vittime, finite nel mirino di cyber criminali sospettati essere al soldo della Russia, si aggiungono il Dipartimento dell’energia eper le. Gli esperti di cybersecurity che stanno analizzando l’lo hanno già definito come una delle più grandi violazioni informatiche degli Stati Uniti. Persino più grave di quella che nel 2016 colpì la Casa Bianca. Secondo una fonte di Bloomberg,il Dipartimento dell’Energia e la sua National Nuclear Security Administration, che sovrintende lo stock diatomiche, sono ...

