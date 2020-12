Analisi SWOT: un esempio di autodiagnosi INVALSI e di attuazione del P.T.O.F. Scarica modello (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'Analisi SWOT per le scuole è uno strumento in grado di fornire suggerimenti ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e al personale coinvolto. Elementi relativi a ciò che è adeguato e meno efficace nei sistemi e nelle procedure organizzative delle scuole. L’Analisi SWOT può essere utilizzata per qualsiasi attività di pianificazione o Analisi che potrebbe influire sulle future decisioni finanziarie, di pianificazione e di gestione della scuola o dell'istituto. Permette ai dirigenti scolastici di effettuare un'Analisi più completa della propria scuola tenendo presente e facendo leva sui punti di forza e su quelli di debolezza, sulle opportunità e sulle minacce. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'per le scuole è uno strumento in grado di fornire suggerimenti ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e al personale coinvolto. Elementi relativi a ciò che è adeguato e meno efficace nei sistemi e nelle procedure organizzative delle scuole. L’può essere utilizzata per qualsiasi attività di pianificazione oche potrebbe influire sulle future decisioni finanziarie, di pianificazione e di gestione della scuola o dell'istituto. Permette ai dirigenti scolastici di effettuare un'più completa della propria scuola tenendo presente e facendo leva sui punti di forza e su quelli di debolezza, sulle opportunità e sulle minacce. L'articolo .

