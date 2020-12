Veneto, vietati gli spostamenti tra Comuni dal 14 dicembre al 6 gennaio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Veneto anticipa il governo e annuncia nuove restrizioni a partire da sabato 19 dicembre. La stretta sul Natale sarà ufficializzata nelle prossime ore in tutta Italia, intanto il governatore Veneto Luca Zaia ha annunciato che la Regione ha pronta una nuova ordinanza che viete gli spostamenti tra Comuni dal 19 dicembre al 6 gennaio. L’annuncio è arrivato nel corso del consueto punto stampa dall’Unità di crisi della Protezione civile di Marghera per aggiornare sui dati del contagio nel territorio: “Di fronte all’incertezza del governo è necessario assumere provvedimenti, abbiamo pensato, dopo aver sentito i Comuni e Anci, di fare un provvedimento innovativo – commenta Zaia – La soluzione è questa: da sabato 19 dicembre al 6 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilanticipa il governo e annuncia nuove restrizioni a partire da sabato 19. La stretta sul Natale sarà ufficializzata nelle prossime ore in tutta Italia, intanto il governatoreLuca Zaia ha annunciato che la Regione ha pronta una nuova ordinanza che viete glitradal 19al 6. L’annuncio è arrivato nel corso del consueto punto stampa dall’Unità di crisi della Protezione civile di Marghera per aggiornare sui dati del contagio nel territorio: “Di fronte all’incertezza del governo è necessario assumere provvedimenti, abbiamo pensato, dopo aver sentito ie Anci, di fare un provvedimento innovativo – commenta Zaia – La soluzione è questa: da sabato 19al 6 ...

