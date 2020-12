Val d'Isere, Goggia terza nella prova di discesa libera Paris attardato in Val Gardena (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo statunitense Jared Goldberg in 1.25.49 è stato ieri il più veloce nella prima prova in vista della discesa di cdm di sabato in Val Gardena che sarà preceduta domani da un superG. Secondo tempo ex ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo statunitense Jared Goldberg in 1.25.49 è stato ieri il più veloceprimain vista delladi cdm di sabato in Valche sarà preceduta domani da un superG. Secondo tempo ex ...

AdrianoGuerri : Sci alpino, doppietta americana nella prima prova della discesa in Val d’Isere. Terza Sofia Goggia – OA Sport - neveitaliasport : RT @neveitalia: Wendy Holdener ha deciso: niente super-g in Val d'Isère, vuole tornare al top in slalom e gigante #FISAlpine #AlpineSkiing… - neveitalia : Wendy Holdener ha deciso: niente super-g in Val d'Isère, vuole tornare al top in slalom e gigante #FISAlpine… - DarthPump : Sci: prova discesa Val d'Isere, Goggia 3/a e americane avanti - fisco24_info : Sci: prova discesa Val d'Isere, Goggia 3/a e americane avanti: Per l'italia più indietro Curtoni e Bassino, assente… -