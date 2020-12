Toti: "Lockdown a Natale? Ci adegueremo a ingiustizia". Zaia: "Chiudiamo, ma subito ristori" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Con toni e sfumature diverse, i governatori di Veneto, Liguria e Friuli Venezia Giulia protestano contro il Lockdown di Natale verso cui si sta indirizzando il governo. “Zona rossa? Ci adegueremo a ingiustizia”, è il commento di Giovanni Toti (Liguria). “Disposti a chiudere, ma solo con ristori in base al fatturato”, afferma dal Veneto Luca Zaia. Mentre Massimiliano Fedriga, presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, lancia la sua proposta riportata da Il Piccolo: “Se Lockdown dev’essere, lo sia dal 26 dicembre”. A Natale “chiudano ma a patto che ci siano i ristori in percentuale sulle perdite di fatturato. Se è vero che si pensa a una misura dal 24, sarà fondamentale, in sicurezza, lasciare spazio nei ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Con toni e sfumature diverse, i governatori di Veneto, Liguria e Friuli Venezia Giulia protestano contro ildiverso cui si sta indirizzando il governo. “Zona rossa? Ci”, è il commento di Giovanni(Liguria). “Disposti a chiudere, ma solo conin base al fatturato”, afferma dal Veneto Luca. Mentre Massimiliano Fedriga, presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, lancia la sua proposta riportata da Il Piccolo: “Sedev’essere, lo sia dal 26 dicembre”. A“chiudano ma a patto che ci siano iin percentuale sulle perdite di fatturato. Se è vero che si pensa a una misura dal 24, sarà fondamentale, in sicurezza, lasciare spazio nei ...

