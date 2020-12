The Callisto Protocol in tantissimi nuovi dettagli tra trama, gameplay e grafica (Di giovedì 17 dicembre 2020) The Callisto Protocol è stato senza dubbio uno dei nuovi progetti più entusiasmanti annunciati ai The Game Awards di quest'anno. Sviluppato da Striking Distance, il nuovo studio guidato da Glen Schofield e finanziato dal publisher di PUBG Krafton, The Callisto Protocol è ovviamente un successore spirituale della serie Dead Space di Schofield. Il trailer di debutto del gioco presentava tutti gli alieni raccapriccianti e sbavanti che vi aspettereste, ma ha anche lasciato ai fan molte domande. Per fortuna, Schofield ha risposto ad alcune di queste domande in una nuova intervista con Polygon. Ad esempio, originariamente si diceva che il progetto di Striking Distance si svolgesse nell'universo di PUBG, ma è ancora così? Si scopre che lo è, anche se The Callisto Project è ambientato in un ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Theè stato senza dubbio uno deiprogetti più entusiasmanti annunciati ai The Game Awards di quest'anno. Sviluppato da Striking Distance, il nuovo studio guidato da Glen Schofield e finanziato dal publisher di PUBG Krafton, Theè ovviamente un successore spirituale della serie Dead Space di Schofield. Il trailer di debutto del gioco presentava tutti gli alieni raccapriccianti e sbavanti che vi aspettereste, ma ha anche lasciato ai fan molte domande. Per fortuna, Schofield ha risposto ad alcune di queste domande in una nuova intervista con Polygon. Ad esempio, originariamente si diceva che il progetto di Striking Distance si svolgesse nell'universo di PUBG, ma è ancora così? Si scopre che lo è, anche se TheProject è ambientato in un ...

Eurogamer_it : Tanti nuovi dettagli per #TheCallistoProtocol. - Multiplayerit : The Callisto Protocol ha una grafica così dettagliata che hanno dovuto semplificarla - GamingToday4 : The Callisto Protocol: il creatore spiega in che modo è collegato a PUBG - Stay_Nerd : The Callisto Protocol: il gioco horror è ambientato nell’universo di… PUBG -