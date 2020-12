Terremoto a Milano poco prima delle 17, scossa di magnitudo 3.8: verifiche in corso (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una scossa di Terremoto ha colpito la zona di Milano intorno alle 17 di oggi, precisamente alle 16.59, con una magnitudo di 3.8 secondo l'Ingv. Il sisma è stato avvertito nitidamente in tutta la città, specialmente nella zona sud di Milano. Su Twitter numerosi messaggi parlano di un forte boato, con lampadari e mobili che hanno tremato per qualche secondo. Al momento non si hanno notizie di danni o feriti. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 17 dicembre 2020) Unadiha colpito la zona diintorno alle 17 di oggi, precisamente alle 16.59, con unadi 3.8 secondo l'Ingv. Il sisma è stato avvertito nitidamente in tutta la città, specialmente nella zona sud di. Su Twitter numerosi messaggi parlano di un forte boato, con lampadari e mobili che hanno tremato per qualche secondo. Al momento non si hanno notizie di danni o feriti.

