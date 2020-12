Stasera in tv: “The Raven”, con Edgar Allan Poe in versione detective (Di giovedì 17 dicembre 2020) Stasera in tv: Il film The Raven non si lancia in un blasfemo tentativo di ricostituzione dell’immaginario di Edgar Allan Poe, ma resta nel genere poliziesco, tra la macabra catena a indovinelli di Seven e il mistery action vittoriano dell’eccentrico Sherlock Holmes di Guy Ritchie. Ai virtuosismi di quest’ultimo, James Mc Teigue (V per Vendetta) oppone una regia meno invadente, che tuttavia non risparmia alcuno sgocciolamento di sangue o esplorazione di viscere. Il potenziale del film, tra un protagonista tormentato e geniale e un materiale letterario iconico, non è messo a frutto. Dopo una più interessante esposizione sul quotidiano del genio, si installa la sistematica serie di inseguimenti e indizi, e tutto procede in pilota automatico. Edgar Allan Poe (John Cusack) è rientrato a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020)in tv: Il film Thenon si lancia in un blasfemo tentativo di ricostituzione dell’immaginario diPoe, ma resta nel genere poliziesco, tra la macabra catena a indovinelli di Seven e il mistery action vittoriano dell’eccentrico Sherlock Holmes di Guy Ritchie. Ai virtuosismi di quest’ultimo, James Mc Teigue (V per Vendetta) oppone una regia meno invadente, che tuttavia non risparmia alcuno sgocciolamento di sangue o esplorazione di viscere. Il potenziale del film, tra un protagonista tormentato e geniale e un materiale letterario iconico, non è messo a frutto. Dopo una più interessante esposizione sul quotidiano del genio, si installa la sistematica serie di inseguimenti e indizi, e tutto procede in pilota automatico.Poe (John Cusack) è rientrato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Stasera The Film stasera in TV da non perdere oggi giovedì 17 dicembre Sky Tg24 Agriturismi in ginocchio, la disperazione di una imprenditrice: "Non so se resisterò"

Come ha raccontato l'imprenditrice alle telecamere di "Stasera Italia", l'emergenza di Covid-19 le ha permesso di lavorare solamente qualche giorno in estate e gli aiuti ricevuti dallo Stato non sono ...

Stanotte con Caravaggio batte Il silenzio dell’acqua ma non stravince

Il nuovo speciale di Alberto Angela dedicato al grande pittore è il vincitore nella gara Auditel di mercoledì 16 dicembre ...

Il nuovo speciale di Alberto Angela dedicato al grande pittore è il vincitore nella gara Auditel di mercoledì 16 dicembre ...