Sci Alpino | Paris | “Oggi non è stato un allenamento positivo | devo capire cosa migliorare”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella giornata odierna gli sciatori azzurri hanno disputato la seconda prova di discesa maschile in Val Gardena e, al termine della gara, Dominikha spiegato le proprie sensazioni: “non èunal videoe soprattutto dove guadagnare qualche decimo, a cominciare dal supergigante di venerdì. La pista rimarrà simile nei prossimi giorni, potrebbe diventare più secco e se fosse così, allora diventerebbe più difficile fare velocità”. Christof Innerhofer, invece, si è detto abbastanza soddisfatto rispetto alle precedenti uscite: “La mia sensazione è migliorata rispetto a Val d’Isère, anche se sinceramente con la salute non va benissimo. Spero di stare meglio per le gare e ...