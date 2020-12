Rai: Ranucci a sorpresa in Vigilanza, scontro con FdI su Meloni e Marsilio (2) (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Adnkronos) - Da un lato Daniela Santanché e Federico Mollicone, che hanno ribadito l'esistenza di un "metodo Report" che si base sulla "manipolazione" e sul "giornalismo a tesi", dall'altro Ranucci che ha difeso l'operato del suo programma sottolineando che "Report è una trasmissione altamente garantista" e che "nel fare giornalismo d'inchiesta s'incorre naturalmente in reazioni". "Io - ha detto il conduttore di Report - posso impegnarmi a vincerle le cause, non a impedire che le facciano". In riferimento alla polemica riguardante l'inchiesta di 'Report' su Fratelli d'Italia contenente un'intervista a Giorgia Meloni, Ranucci ha dato la sua versione sostenendo che il video dell'intervista alla leader FdI fosse stato modificato alla fonte da Fratelli d'Italia, in quanto quello originale postato da Giorgia Meloni durava ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Adnkronos) - Da un lato Daniela Santanché e Federico Mollicone, che hanno ribadito l'esistenza di un "metodo Report" che si base sulla "manipolazione" e sul "giornalismo a tesi", dall'altroche ha difeso l'operato del suo programma sottolineando che "Report è una trasmissione altamente garantista" e che "nel fare giornalismo d'inchiesta s'incorre naturalmente in reazioni". "Io - ha detto il conduttore di Report - posso impegnarmi a vincerle le cause, non a impedire che le facciano". In riferimento alla polemica riguardante l'inchiesta di 'Report' su Fratelli d'Italia contenente un'intervista a Giorgiaha dato la sua versione sostenendo che il video dell'intervista alla leader FdI fosse stato modificato alla fonte da Fratelli d'Italia, in quanto quello originale postato da Giorgiadurava ...

Ranucci (Report) in Vigilanza Rai zittisce la destra che si lamentava delle sue inchieste

FdI aveva accusato Ranucci di aver riportato notizie false sul caso Marsilio. Michele Bordo, Pd: "Critiche pretestuose della destra dimostrano quanto sia serio e scrupoloso il lavoro di Report" ...

