Marsiglia | Villas-Boas fuori controllo | minacce e scontro fisico con un giornalista VIDEO

(Di giovedì 17 dicembre 2020) “Grazie eh? Continua così, ti prenderò. Se dovessi avere la possibilità di incontrarti… Continua così, va bene”. Comincia così una vicenda che ha dell’incredibile e che coinvolge Andre, l’allenatore di unin difficoltà. Dopo la sconfitta col Rennes, il tecnico portoghese non accorgendosi che i microfoni erano accesi ha minacciato al termine della conferenza stampa unche gli aveva fatto una domanda non gradita (in alto il). Ma non è finita qui, visto che lotra i due c’è stato davvero: i due sono finiti faccia a faccia, come riporta RMC Sport, ma l’intervento di alcuni è riuscito a sedare la possibile rissa. Nei confronti del lusitano sia il proprio club che la giustizia ordinaria potrebbe prendere provvedimenti. SportFace.