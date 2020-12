Liberati i pescatori di Mazara del Vallo, Natale a casa (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - E' il giorno della liberazione per i 18 pescatori di Mazara del Vallo che da 108 giorni erano trattenuti in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Khalifa Haftar. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è volato a Bengasi insieme con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per riportarli in patria. Il Quirinale ha fatto sapere che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato informato da Conte e ha appreso con "grande soddisfazione" la notizia. Il capo dello Stato ha rivolto il suo apprezzamento agli apparati dello Stato che hanno lavorato per la positiva conclusione della vicenda. "Buon rientro a casa", ha scritto il premier Conte su Facebook, dove ha postato una foto dei pescatori italiani Liberati. Sempre su Facebook, il ministro Di Maio ha ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - E' il giorno della liberazione per i 18didelche da 108 giorni erano trattenuti in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Khalifa Haftar. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è volato a Bengasi insieme con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per riportarli in patria. Il Quirinale ha fatto sapere che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato informato da Conte e ha appreso con "grande soddisfazione" la notizia. Il capo dello Stato ha rivolto il suo apprezzamento agli apparati dello Stato che hanno lavorato per la positiva conclusione della vicenda. "Buon rientro a", ha scritto il premier Conte su Facebook, dove ha postato una foto deiitaliani. Sempre su Facebook, il ministro Di Maio ha ...

