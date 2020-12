"Legittimo accordo Diasorin-San Matteo": la sentenza del Consiglio di Stato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pavia, 17 dicembre 2020 - Legittimo l'accordo Ircss San Matteo-Diasorin . Lo ha sancito la terza sezione del Consiglio di Stato che, con una sentenza depositata oggi, ha riformato la decisione del Tar ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pavia, 17 dicembre 2020 -l'Ircss San. Lo ha sancito la terza sezione deldiche, con unadepositata oggi, ha riformato la decisione del Tar ...

