Il Papa chiede un accesso ai vaccini garantito anche 'ai piu' fragili'

Papa Francesco compie oggi 84 anni. Tra i primi messaggi d'auguri ricevuti, quello del Presidente Mattarella. Nel suo messaggio il Capo dello Stato sottolinea come le limitazioni imposte dalla ...

