Germania, i contagi continuano a salire: oggi più di 30mila positivi, è un nuovo record (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Germania registra 30.423 nuovi casi nelle ultime 24 ore: è il nuovo record di contagi giornalieri. Questa mattina il Robert Koch Institut aveva segnalato 26.923 positivi, ma poi ha corretto il numero perché, per motivi tecnici, circa 3.500 casi non erano stati comunicati dal Baden-Württemberg. Così al suo secondo giorno di lockdown duro la Germania scopre che la sua curva dei contagi è ancora in forte crescita: il precedente record era stato toccato venerdì scorso con 29.875 nuovi casi. Senza dimenticare che sempre giovedì sono stati accertati anche 689 morti, dopo il picco di 952 decessi in 24 ore toccato mercoledì. La Germania è da ieri in lockdown duro, con scuole e negozi chiusi. Il Robert Koch Institut riporta che il numero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Laregistra 30.423 nuovi casi nelle ultime 24 ore: è ildigiornalieri. Questa mattina il Robert Koch Institut aveva segnalato 26.923, ma poi ha corretto il numero perché, per motivi tecnici, circa 3.500 casi non erano stati comunicati dal Baden-Württemberg. Così al suo secondo giorno di lockdown duro lascopre che la sua curva deiè ancora in forte crescita: il precedenteera stato toccato venerdì scorso con 29.875 nuovi casi. Senza dimenticare che sempre giovedì sono stati accertati anche 689 morti, dopo il picco di 952 decessi in 24 ore toccato mercoledì. Laè da ieri in lockdown duro, con scuole e negozi chiusi. Il Robert Koch Institut riporta che il numero ...

