Gemma Galgani supera le rivali a Uomini e Donne | “Questo momento a mio favore”

Leggi su giornal

(Di giovedì 17 dicembre 2020)lee confessa di essere una donna molto più sicura di sé grazie all’intervento estetico a cui si è sottoposta questa estate. La dama del trono over si lascia andare ad affermazioni che nessuno si sarebbe aspettato anni fa, e sottolinea quanto il tempo ora sia a suodimostrando alcuni anni in meno di quelli che realmente ha. Un’intervista importante quella rilasciata daa Novella 2000 nel quale, spiega e ringrazia soprattutto il professore che, è riuscito a farle dire addio alle rughe del viso che non la facevano sentire a suo agio. La dama ha più volte spiegato di essersi sentita spesso a disagio a causa del suo viso che, non rispecchiava completamente l’età che lei realmente si sentiva nell’anima. Quali sono state le sue parole ...