Formula 1 | il calendario 2021 è il più lungo di sempre

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildella1 sarà più corposo eche mai: 23 gare in tutto, a partire dal 21 marzo col Gran Premio d'Australia per finire il 5 dicembre col GP di Abu Dhabi. Il Consiglio automobilistico mondiale della Fia ha confermato che l'agenda dell'anno prossimo sarà la più ricca di. Il nuovoera stato proposto a novembre all'indomani di una stagione menomata dalla pandemia. Rispetto alle 21 gare programmate, quest'anno se ne sono corse solo 17 per colpa del coronavirus. Sfumata per ora la possibilità del debutto di Hanoi, il GP del Vietnam. Ci sono diverse candidature per riempire la casella del 25 aprile, ma in pole position dovrebbe essere Portimão in Portogallo con Imola, Mugello e Istanbul (tutte reduci dall’organizzazione di un Gran Premio nel ...