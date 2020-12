Finalmente liberi i pescatori di Mazara del Vallo! (Di giovedì 17 dicembre 2020) di Redazione. Finalmente sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo dopo un’odissea durata 108 giorni di sequestro in Libia, dove sono trattenuti da settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani. In tutto 18 persone distinti fra 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. Ma la vera vittoria di oggi non è Leggi su freeskipper (Di giovedì 17 dicembre 2020) di Redazione.sono stati liberati ididel Vallo dopo un’odissea durata 108 giorni di sequestro in Libia, dove sono trattenuti da settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani. In tutto 18 persone distinti fra 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. Ma la vera vittoria di oggi non è

