Entella-Pordenone in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Entella-Pordenone sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming dell’anticipo della tredicesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo punto nelle ultime cinque gare, sono il fanalino di coda della classifica e hanno un disperato bisogno di tornare al successo; i friulani, invece, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime uscite, ma vantano un piazzamento relativamente più tranquillo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00 di venerdì 18 dicembre; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladell’anticipo della tredicesima giornata di. I padroni di casa, reduci da un solo punto nelle ultime cinque gare, sono il fanalino di coda della classifica e hanno un disperato bisogno di tornare al successo; i friulani, invece, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime uscite, ma vantano un piazzamento relativamente più tranquillo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00 di venerdì 18 dicembre; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

infobetting : Entella-Pordenone (venerdì 18 dicembre, ore 19): formazioni, quote, - Fantacalciok : Virtus Entella – Pordenone: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Virtus Entella – Pordenone: diretta live, risultato in tempo reale - _Tiempo_Extra_ : #Futbol ?? #SerieB ???? - Fecha 12 Reggiana 1-2 Frosinone Ascoli 0-3 Cosenza Cittadella 3-0 Vicenza Empoli 1-0 Cremon… - PEFIORENTINA : Serie B Matchday 12 Full Times Cittadella 3 Vicenza 0 Pisa 0 Pescara 0 Spal 0 Chievo 0 Salernitana 1 Lecce 1 Asc… -