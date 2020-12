Dita spezzate al figlio gay? La replica del padre del chirurgo: “Tutte bugie, è un megalomane” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Accusato di aver mandato un sicario a spezzare le Dita al figlio gay, il padre del chirurgo risponde alle accuse smentendo tutto. In questi giorni ha scioccato l’Intera nazione la notizia che il padre di un chirurgo avrebbe assoldato un sicario, pagandolo 2.500 euro, per rovinare la vita al figlio per il semplice fatto di essere omosessuale. Questo è ciò che è stato dichiarato dall’uomo che sostiene di essere stato pagato e questa è la versione presentata nella denuncia dal figlio dell’uomo e dal suo compagno. Una vicenda che ha del surreale e che sembra essere la perfetta dimostrazione del perché è necessaria una legge contro l’omotransfobia. Osservando il profilo social dell’uomo non è difficile capire come la pensa ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Accusato di aver mandato un sicario a spezzare leal, ildelrisponde alle accuse smentendo tutto. In questi giorni ha scioccato l’Intera nazione la notizia che ildi unavrebbe assoldato un sicario, pagandolo 2.500 euro, per rovinare la vita alper il semplice fatto di essere omosessuale. Questo è ciò che è stato dichiarato dall’uomo che sostiene di essere stato pagato e questa è la versione presentata nella denuncia daldell’uomo e dal suo compagno. Una vicenda che ha del surreale e che sembra essere la perfetta dimostrazione del perché è necessaria una legge contro l’omotransfobia. Osservando il profilo social dell’uomo non è difficile capire come la pensa ...

krudesky : RT @GenCar5: L'#odio del borghese di Torino che paga un criminale (che lo denuncia!) per spezzare le dita al figlio chirurgo perché gay, ri… - annamar69370830 : @GiorgiaMeloni Durante il fascismo gli omosessuali finivano in carcere! Ora voi fascisti spezzate le dita? - AnnickQuemper : RT @siteatrt: Ció è molto inquietante, fa praticamente paura, e lei sarebbe quella che si è indignata per l'atto criminale di omofobia occo… - siteatrt : Ció è molto inquietante, fa praticamente paura, e lei sarebbe quella che si è indignata per l'atto criminale di omo… - edoardo_go : RT @GenCar5: L'#odio del borghese di Torino che paga un criminale (che lo denuncia!) per spezzare le dita al figlio chirurgo perché gay, ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Dita spezzate Dita spezzate al figlio gay? La replica del padre del chirurgo: “Tutte bugie, è un megalomane” Periodico Italiano L'odio assurdo di un padre per il figlio e la necessità di una legge sull'omotransfobia

La sentenza di Torino sul padre che assolda un picchiatore per spezzare le mani al figlio chirurgo (e gay ... che coinvolge un uomo di 75 anni e il medico di 43. “Spezzagli le dita” l’obiettivo ...

Torino: padre paga un uomo per far spezzare le mani del figlio chirurgo: il motivo

Sotto il pagamento di una cifra di 2500 euro, l’uomo assoldato doveva spezzare le dita al chirurgo. Per convincerlo ad accettare il lavoro, l’anziano aveva detto che suo figlio fosse immischiato in ...

La sentenza di Torino sul padre che assolda un picchiatore per spezzare le mani al figlio chirurgo (e gay ... che coinvolge un uomo di 75 anni e il medico di 43. “Spezzagli le dita” l’obiettivo ...Sotto il pagamento di una cifra di 2500 euro, l’uomo assoldato doveva spezzare le dita al chirurgo. Per convincerlo ad accettare il lavoro, l’anziano aveva detto che suo figlio fosse immischiato in ...