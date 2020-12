De Ligt ferma Zapata | Morata che erroraccio Solidità Danilo | McKennie sale ancora di livello

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Szczesny non impeccabile sull'1-1 madecisivo. Cuadrado sempre nel vivo,. Rabiot entra e va in affanno

Dodesantis : @juventibus De Ligt 9 ferma chiunque anche l’acqua passarlo ti fa entrare nel libro dei Guinness -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt ferma

Quotidiano.net

CUADRADO 6,5. La missione è fermare le scorribande nerazzurre. Ma qualche guizzo dei suoi non manca. DE LIGT 7. Monumentale contro Zapata, in un duello fra pesi massimi. Quasi ci rimette la caviglia ...Dopo due vittorie di fila, i bianconeri vengono fermati in casa dai bergamaschi. Nel primo tempo la sblocca l'ex viola con un gran destro. Nella ripresa ...