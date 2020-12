**Coronavirus: giù i ricoveri in Lombardia, in ospedale -153** (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dic. (Adnkronos) - In Lombardia scendono ancora i ricoveri per Covid-19. Negli ospedali i posti occupati da malati Covid sono 4.793, 153 in meno rispetto a ieri. Si svuotano ancora, ma sempre più lentamente degli altri reparti, le terapie intensive: i pazienti in rianimazione sono 611, da ieri 18 in meno. Nelle ultime 24 ore sono 4.354 i guariti e i dimessi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Inscendono ancora iper Covid-19. Negli ospedali i posti occupati da malati Covid sono 4.793, 153 in meno rispetto a ieri. Si svuotano ancora, ma sempre più lentamente degli altri reparti, le terapie intensive: i pazienti in rianimazione sono 611, da ieri 18 in meno. Nelle ultime 24 ore sono 4.354 i guariti e i dimessi.

daydream_sara : RT @CartoonsBayRai: ??Giù la corona - Il Coronavirus spiegato ai bambini ?? Con #OresteCastagna, dotato di poteri speciali, e il pupazzo #Po… - TV7Benevento : **Coronavirus: giù i ricoveri in Lombardia, in ospedale -153**... - ag_notizie : Coronavirus, numeri in calo in Sicilia: giù ricoverati e attuali positivi, 872 i nuovi casi (+31 in provincia)… - Raicomspa : RT @CartoonsBayRai: ??Giù la corona - Il Coronavirus spiegato ai bambini ?? Con #OresteCastagna, dotato di poteri speciali, e il pupazzo #Po… - CartoonsBayRai : ??Giù la corona - Il Coronavirus spiegato ai bambini ?? Con #OresteCastagna, dotato di poteri speciali, e il pupazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus giù Singoli più venduti: Italia (Agg. 17 Settembre 2010) Soundsblog.it