Caso Genovese, la 18enne violentata: "Continuava a darmi droga: ho capito che ero in pericolo"

Caso Genovese, la 18enne violentata. Le feste precedenti alla notte della violenza sessuale, la droga sempre disponibile e la paura di morire. È un racconto dettagliato quello fatto dalla 18enne che lo scorso novembre ha denunciato l'imprenditore Alberto Genovese per stupro e sequestro di persona: in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera la giovane ha raccontato i momenti che hanno preceduto lo stupro avvenuto a casa del 43enne, la cosiddetta "Terrazza Sentimento" e quelli successivi quando ha chiesto aiuto a un'amica: "Quando ho ripreso conoscenza ho visto che si comportava in modo violento e voleva ancora costringermi ad assumere droga – spiega – ho capito che ero in pericolo di morte e ho mandato messaggi ..."

