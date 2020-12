Carabinieri aggrediti | aumentano i controlli alla stazione e in piazza Padania

occhio_notizie : Nel casertano, i carabinieri vengono aggrediti da un uomo ghanese con un'ascia - alberto51059 : RT @eugenio_zoffili: ?? SPUTI, INSULTI E CARABINIERI AGGREDITI A ERBA DA MAROCCHINO CLANDESTINO. Al Prefetto chiedo una pattuglia fissa del… - eugenio_zoffili : ?? SPUTI, INSULTI E CARABINIERI AGGREDITI A ERBA DA MAROCCHINO CLANDESTINO. Al Prefetto chiedo una pattuglia fissa… - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Erba,Carabinieri aggrediti davanti alla stazione - laprovinciadico : Erba,Carabinieri aggrediti davanti alla stazione -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri aggrediti

Il Giorno

Non appena il commerciante, insieme alla moglie, al figlio e a tre operai dell'attività commerciale, è entrato in giardino, i malviventi li hanno aggrediti e minacciati ... Ad indagare i carabinieri ...CASTEL VOLTURNO (Caserta) - In via Giorgione nr. 24, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un cittadino ghanese cl. 79, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale. L ...