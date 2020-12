Baronissi | in regalo “un libro a ogni bambino” | l’iniziativa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Cosa c’è di meglio di un bel racconto per far viaggiare con la fantasia bambini e ragazzi costretti a casa a causa del covid? E’ in arrivo una bella sorpresa per i bimbi di. A tutti i residenti nati dal 2007 al 2020 il Comune regalerà un, un piccolo dono natalizio per ringraziarli di tutta la pazienza che stanno dimostrando in questo lungo periodo di pandemia e per avvicinarli al mondo della lettura. “E’ un piccolo pensiero – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – accompagnato dall’auspicio che i nostri bambini possano trascorrere questo periodo natalizio il più serenamente possibile con una fare loro compagnia, leggendolo in famiglia”. “La nostra città si fregia del titolo di “Città che Legge” – ricorda l’assessore alla cultura Anna Petta – e ...