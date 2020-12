Barak si scusa sui social: “Non doveva accadere, chiedo scusa a tutti” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo la sconfitta con la Sampdoria, causata anche dalla sua espulsione, Antonin Barak, su Instagram, ha chiesto scusa ai tifosi e alla società blucerchiata per l’ingenuità del rosso che ha compromesso la gara. Questo il suo post su Instagram: “Mi dispiace tantissimo per l’espulsione di ieri. Vi chiedo scusa tutti, tifosi, miei compagni e staff dell’Hellas! Subito dopo la partita sono andato a chiedere scusa al mio avversario, anche se non lo volevo fare e veramente era una cosa che non doveva succedere. Forza Hellas”. Foto: Twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo la sconfitta con la Sampdoria, causata anche dalla sua espulsione, Antonin, su Instagram, ha chiestoai tifosi e alla società blucerchiata per l’ingenuità del rosso che ha compromesso la gara. Questo il suo post su Instagram: “Mi dispiace tantissimo per l’espulsione di ieri. Vi, tifosi, miei compagni e staff dell’Hellas! Subito dopo la partita sono andato a chiedereal mio avversario, anche se non lo volevo fare e veramente era una cosa che nonsuccedere. Forza Hellas”. Foto: Twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

