Bank of England lascia tassi invariati e conferma QE (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Anche dalla Bank of England come dalla Federal Reserve non sono giunte sorprese agli investitori. La BoE, nell’odierna riunione di politica monetaria, ha confermato il piano QE ed ha lasciato invariati i tassi di interesse ai minimi storici allo 0,10%. La banca centrale inglese, come ampiamente atteso, ha scelto la soluzione del “wait and see”, come già più volte assicurato il massimo sostegno all’economia in caso di “No-Deal“. Quest’anno la BoE ha già effettuato due tagli al costo del denaro, che ad inizio anno era allo 0,75%. La decisione di lasciare invariati i tassi di interesse è stata votata dal Comitato di politica monetaria (Monetary Policy Committee, o MPC) all’unanimità (9 voti a favore) come largamente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Anche dallaofcome dalla Federal Reserve non sono giunte sorprese agli investitori. La BoE, nell’odierna riunione di politica monetaria, hato il piano QE ed hatodi interesse ai minimi storici allo 0,10%. La banca centrale inglese, come ampiamente atteso, ha scelto la soluzione del “wait and see”, come già più volte assicurato il massimo sostegno all’economia in caso di “No-Deal“. Quest’anno la BoE ha già effettuato due tagli al costo del denaro, che ad inizio anno era allo 0,75%. La decisione diredi interesse è stata votata dal Comitato di politica monetaria (Monetary Policy Committee, o MPC) all’unanimità (9 voti a favore) come largamente ...

moneypuntoit : ?? Bank of England: tassi e Qe invariati, ma lo scenario è più incerto ?? - moneypuntoit : ?? Regno Unito: tassi interesse invariati dalla BoE ?? - xtbit : Calendario economico: •I mercati europei aprono al rialzo •Decisioni sui tassi da SNB, Norges Bank e Bank of Engl… - Benzinga_Italia : ??Mercati globali con segno più in scia a sostegno #Fed e misure di stimolo negli #USA; oggi Bank of England si espr… - argentofisico : Incredibile, la Bank of England accetta il ricorso di Guaido’ (m chiccazzo e’, chi l’ha mai votato se nn la CIA?) p… -

Ultime Notizie dalla rete : Bank England Brexit e Bank of England innescano rally sterlina Il Messaggero BoE: mantiene tassi invariati allo 0,1% (RCO)

Invariato anche il programma di acquisti dei bond (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - La Bank of England ha deciso oggi di mantenere il suo tasso chiave invariato allo 0,1%. Al termine del ...

Regno Unito: tassi BoE allo 0,10%, Asset Purchase Facility a 895 miliardi di sterline

La Bank of England ha deciso di mantenere i tassi di interesse allo 0,10%. Il Comitato ha inoltre votato all'unanimità affinché la Banca d'Inghilterra mantenga inalterato lo stock di acquisti di obbli ...

Invariato anche il programma di acquisti dei bond (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - La Bank of England ha deciso oggi di mantenere il suo tasso chiave invariato allo 0,1%. Al termine del ...La Bank of England ha deciso di mantenere i tassi di interesse allo 0,10%. Il Comitato ha inoltre votato all'unanimità affinché la Banca d'Inghilterra mantenga inalterato lo stock di acquisti di obbli ...