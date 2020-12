Back 4 Blood Gameplay Showcase | Nuovi dettagli sul gioco

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Warner Bros. Games ha trasmesso oggi l’eventoper svelaresu, lo sparatutto in prima persona cooperativo a tema zombi realizzato da Turtle Rock Studios. Oltre a poter scoprire dalla viva voce del team di sviluppo il dietro le quinte di questo nuovo titolo, gli spettatori hanno avuto modo di assistere a una demo deldelè ambientato in un mondo in cui un’epidemia ha colpito la maggior parte dell’umanità. Temprati dagli eventi e incoraggiati a combattere per riappropriarsi di ciò che resta del mondo, un gruppo di veterani chiamati Cleaners affronta gli orrori degli infettati dal parassita Devil ...