Anna Tatangelo spiazza il web, la sua risposta social sorprende (Di giovedì 17 dicembre 2020) Anna Tatangelo spiazza il web, la cantante ha risposto ad una serie di domande da parte dei fan ed una in particolare ha colpito tutti. E’ reduce dal grande successo di All together now, lo show di Canale Cinque giunto alla sua terza edizione di cui è stata uno dei giudici e secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere una delle prossime cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021. A colpire però nelle ultime ore sono state alcune delle sue parole scritte sui social e in particolare nelle sue ultime storie di Instagram, in risposta ad alcune domande dei suoi follower che molte volte la mettono alle strette. Prima però di scoprire di cosa si tratta, pare proprio che la cantante di Sora sia davvero presente nella lista dei ventisei big di Sanremo 2021, lista che questa sera Amadeus ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020)il web, la cantante ha risposto ad una serie di domande da parte dei fan ed una in particolare ha colpito tutti. E’ reduce dal grande successo di All together now, lo show di Canale Cinque giunto alla sua terza edizione di cui è stata uno dei giudici e secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere una delle prossime cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021. A colpire però nelle ultime ore sono state alcune delle sue parole scritte suie in particolare nelle sue ultime storie di Instagram, inad alcune domande dei suoi follower che molte volte la mettono alle strette. Prima però di scoprire di cosa si tratta, pare proprio che la cantante di Sora sia davvero presente nella lista dei ventisei big di Sanremo 2021, lista che questa sera Amadeus ...

yaanblud : @saraxloueh anna tatangelo sto malissimo - icarvsplume : RT @Sanremo_2021: +++E SE DI TUTTI I TRAPPER ANNUNCIATI QUALCUNO FACESSE COPPIA CON ANNA TATANGELO? ANCHE SE QUALCUNO CI DICE CHE IL BRANO… - Sanremo_2021 : +++E SE DI TUTTI I TRAPPER ANNUNCIATI QUALCUNO FACESSE COPPIA CON ANNA TATANGELO? ANCHE SE QUALCUNO CI DICE CHE IL… - nick_olaus : diversi siti danno per certa anna tatangelo a sanremo non sono pronto per tutto ciò #Sanremo2021 - RadioGemini1 : Ora in onda: Anna Tatangelo - Fra me e te -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo: “Sono cambiata totalmente, grazie a loro” kronic Anna Tatangelo spiazza il web, la sua risposta social sorprende

Anna Tatangelo spiazza il web, la cantante di Sora ha risposto ad un messaggio di uno dei suoi tanti follower.

Il Festival scopre la squadra dei Big che si sfideranno al Teatro Ariston

Ritorni al femminile potrebbero essere quelli di Arisa, Anna Tatangelo, Orietta Berti, Elodie, Malika Ayane, Giusy Ferreri, e Annalisa, che già conoscono il palco dell’Ariston. Tra le novità si fanno ...

Anna Tatangelo spiazza il web, la cantante di Sora ha risposto ad un messaggio di uno dei suoi tanti follower.Ritorni al femminile potrebbero essere quelli di Arisa, Anna Tatangelo, Orietta Berti, Elodie, Malika Ayane, Giusy Ferreri, e Annalisa, che già conoscono il palco dell’Ariston. Tra le novità si fanno ...