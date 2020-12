Vespa va in tv a proporre il suo rimedio contro gli assembramenti | VIDEO

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Rimedi fantastici e dove trovarli. Martedì sera Brunoè stato ospite di Giovanni Floris a Di Martedì. Come accade da quasi un mese a questa, il giornalista e conduttore di Porta a Porta sta facendo il ‘giro della sette chiese’ per pubblicizzare il suo libro ‘Perché l’Italia amò Mussolini’, anche fuori da mamma Rai (con annesse problematiche evidenziate anche da alcuni componenti del consiglio parlamentare di vigilanza della televisione pubblica). E ieri sera ha proposto il suo innovativoper disperdere gliche abbiamo visto nei giorni scorsi in moltissime città italiani. Quale?idranti. LEGGI ANCHE > Libero rovescia le dichiarazioni disu Mussolini «Il problema è deilli – esordisce ...