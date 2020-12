Val D’Isère 17 dicembre 2020 – Startlist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Domani, 17 dicembre 2020, in Val D’Isère il secondo test cronometrato, con partenza fissata alle ore 10.30. Ecco la start list della discesa in Val D’Isere 17 dicembre 2020. Val D’Isère 17 dicembre 2020: chi partirà con il pettorale n°1? La prova di domani vedrà come prima discesista Nina Ortlieb, con il pettorale numero 1,e seguita da Gisin, Venier, Weidle, Schmidhofer e Mowinckel. Col pettorale 7 Corinne Suter, Breezy Johnson col numero 8. Dopo Suter e Johnson, Federica Brignone e Sofia Goggia le prime due azzurre al via, con il numero 9 e il 10. Ledecka e Stuhec seguiranno con i pettorali 11 e 12, a cui farà seguito Francesca Marsaglia con il 13, pettorale 14 per la Siebenhofer, Elena Curtoni con il 15, Petra Vlhova con il 16 e Marta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Domani, 17, in Valil secondo test cronometrato, con partenza fissata alle ore 10.30. Ecco la start list della discesa in Val D’Isere 17. Val17: chi partirà con il pettorale n°1? La prova di domani vedrà come prima discesista Nina Ortlieb, con il pettorale numero 1,e seguita da Gisin, Venier, Weidle, Schmidhofer e Mowinckel. Col pettorale 7 Corinne Suter, Breezy Johnson col numero 8. Dopo Suter e Johnson, Federica Brignone e Sofia Goggia le prime due azzurre al via, con il numero 9 e il 10. Ledecka e Stuhec seguiranno con i pettorali 11 e 12, a cui farà seguito Francesca Marsaglia con il 13, pettorale 14 per la Siebenhofer, Elena Curtoni con il 15, Petra Vlhova con il 16 e Marta ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: Nina Ortlieb ad aprire la seconda prova in Val d'Isère: i pettorali delle azzurre impegnate giovedì #FISAlpine #AlpineSkiin… - neveitalia : Nina Ortlieb ad aprire la seconda prova in Val d'Isère: i pettorali delle azzurre impegnate giovedì #FISAlpine… - skiworldcup : RT @raceskimagazine: Nelle prove di Val d’Isère e Val Gardena gli americani Mckennis Duran e Goldberg sono davanti - infoitsport : Sci alpino: orari, tv, programma Val d'Isere. In calendario due discese e un superG - infoitsport : Tutto 'OK' a Val d'Isère: scatta la prima delle due prove verso le discese di venerdì e sabato -