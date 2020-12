Università: è morto Franco Maria Talarico, geologo esperto nella storia delle rocce (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il geologo Franco Maria Talarico, autore di importanti ricerche e studi sulle rocce, è morto improvvisamente all’età di 60 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’Università di Siena, dove era professore del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’Ambiente. Era nato a Ivrea l’8 dicembre 1960. La carriera accademico Talarico nell’Ateneo senese era iniziata nel 1991 come ricercatore ed era proseguita dal 2000 come professore associato nel settore disciplinare di Petrologia e Petrografia. Le rocce erano l’oggetto dei suoi studi e la sua produzione scientifica è stata vastissima, grazie anche all’intraprendenza e a un orientamento al futuro che lo avevano portato a impegnarsi anche su progetti tecnologici di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il, autore di importanti ricerche e studi sulle, èimprovvisamente all’età di 60 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’di Siena, dove era professore del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’Ambiente. Era nato a Ivrea l’8 dicembre 1960. La carriera accademiconell’Ateneo senese era iniziata nel 1991 come ricercatore ed era proseguita dal 2000 come professore associato nel settore disciplinare di Petrologia e Petrografia. Leerano l’oggetto dei suoi studi e la sua produzione scientifica è stata vastissima, grazie anche all’intraprendenza e a un orientamento al futuro che lo avevano portato a impegnarsi anche su progetti tecnologici di ...

