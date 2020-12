The Expanse 5 dal 16 dicembre su Prime Video: trama e cast (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ispirata al quinto romanzo della saga di James S. A. Corey, “Nemesis Games – L’esodo” la stagione 5 di The Expanse sta per arrivare a deliziare i fan. Vediamo anticipazioni su trama e cast. La trama Ormai stretto alla vita umana il sistema solare, le persone vanno in cerca di nuovi pianeti da abitare. E così il team della Rocinante insieme ai leader dei Pianeti Interni e della Cintura dovranno andare alla ricerca di altri pianeti vivibili in stile Terra. Amos (Wes Chatham) torna sulla Terra e viene nuovamcatapultato in una realtà che sperava di essersi ormai lasciato dietro. Naomi (Dominique Tipper) incontra il figlio e lotta per strapparlo alle grinfie del padre. Dal loro canto Bobbie (Frankie Adams) e Alex (Cas Anvar) saranno costretti a gestire il collasso di Marte e al contempo facendo i conti con ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ispirata al quinto romanzo della saga di James S. A. Corey, “Nemesis Games – L’esodo” la stagione 5 di Thesta per arrivare a deliziare i fan. Vediamo anticipazioni su. LaOrmai stretto alla vita umana il sistema solare, le persone vanno in cerca di nuovi pianeti da abitare. E così il team della Rocinante insieme ai leader dei Pianeti Interni e della Cintura dovranno andare alla ricerca di altri pianeti vivibili in stile Terra. Amos (Wes Chatham) torna sulla Terra e viene nuovamcatapultato in una realtà che sperava di essersi ormai lasciato dietro. Naomi (Dominique Tipper) incontra il figlio e lotta per strapparlo alle grinfie del padre. Dal loro canto Bobbie (Frankie Adams) e Alex (Cas Anvar) saranno costretti a gestire il collasso di Marte e al contempo facendo i conti con ...

