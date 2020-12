"Scelte rigorose, senza esitazioni". Il Pd esce allo scoperto: ecco la linea ufficiale, uno schiaffo (in pubblico) a premier Conte (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Braccio di ferro nel governo e tra governo e tecnici per la stretta di Natale sulle regole per il Contenimento dell'epidemia da coronavirus. Giuseppe Conte, infatti, sarebbe per una linea soft, con solo piccoli ritocchi al Dpcm 3 dicembre. linea che contrasta con parte di quella del Cts e con quella di Roberto Speranza. Ma non solo. Ora scende in campo anche il Pd, che a ridosso del vertice delle 12 anticipa le sue posizioni con le parole, su Twitter, di Dario Franceschini: "È tempo di Scelte rigorose di governo e Parlamento, solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi - rimarca -. Per noi che abbiamo responsabilità istituzionali è un dovere intervenire oggi senza esitazioni per salvare vite umane ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Braccio di ferro nel governo e tra governo e tecnici per la stretta di Natale sulle regole per ilnimento dell'epidemia da coronavirus. Giuseppe, infatti, sarebbe per unasoft, con solo piccoli ritocchi al Dpcm 3 dicembre.che contrasta con parte di quella del Cts e con quella di Roberto Speranza. Ma non solo. Ora scende in campo anche il Pd, che a ridosso del vertice delle 12 anticipa le sue posizioni con le parole, su Twitter, di Dario Franceschini: "È tempo didi governo e Parlamento, solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi - rimarca -. Per noi che abbiamo responsabilità istituzionali è un dovere intervenire oggiper salvare vite umane ...

