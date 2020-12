Regno Unito, l’inflazione frena più del previsto a novembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Segnali di frenata giungono dall’inflazione nel Regno Unito nel mese di novembre. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano un modesto incremento dello 0,3%, inferiore alle aspettative degli analisti (+0,6%) ed in decelerazione rispetto al +0,7% rilevato a ottobre. Su base mensile l’inflazione ha registrato una variazione negativa dello 0,1% dopo il dato invariato di ottobre e contro il +0,1% del consensus. Il dato core dell’inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, decelera all’1,1% dall’1,5% precedente e risulta inferiore alle stime del mercato (1,4%). Su base mensile si registra un -0,1% (era atteso +0,2%) contro il +0,2% del mese precedente. Nel ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Segnali dita giungono dalnelnel mese di. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano un modesto incremento dello 0,3%, inferiore alle aspettative degli analisti (+0,6%) ed in decelerazione rispetto al +0,7% rilevato a ottobre. Su base mensileha registrato una variazione negativa dello 0,1% dopo il dato invariato di ottobre e contro il +0,1% del consensus. Il dato core del, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, decelera all’1,1% dall’1,5% precedente e risulta inferiore alle stime del mercato (1,4%). Su base mensile si registra un -0,1% (era atteso +0,2%) contro il +0,2% del mese precedente. Nel ...

antoguerrera : E mentre la Brexit è ancora in stallo, una brutta notizia per gli studenti italiani ed europei... Il programma Era… - RobertoBurioni : La prima vaccinazione contro COVID-19 è avvenuta stamattina in Regno Unito. E' un grande momento e vediamo bene alc… - SkyTG24 : 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anc… - hassaanhch : RT @antoguerrera: E mentre la Brexit è ancora in stallo, una brutta notizia per gli studenti italiani ed europei... Il programma Erasmus d… - 72pare : @KotetsuJeegu Leggi però quanto sono coglioni nel dire le cose, senza rendersene conto. A LONDRA. Non in tutto il regno unito. -