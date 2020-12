Randi Ingerman malattia, confessione choc: «Già due volte mi hanno trovata quasi morta» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi ha 53 anni Randi Ingerman, star internazionale che ha dovuto affrontare tanti lutti e problemi di salute nella sua vita: l’overdose del fratello e la morte della nipote, la figlia della sorella Jill. E ancora la morte del padre per via di un errore medico e la tremenda depressione della madre. Come se non bastasse l’attrice lotta contro una malattia che le ha reso l’esistenza tutt’altro che facile: l’epilessia. «Finora ho avuto 160 crisi, alcune gravissime. Quando mi succede se sono da sola mi picchio la faccia. I medici mi hanno proposto un intervento al cervello, ma è molto pesante, sono terrorizzata», ha dichiarato lei stessa, ospite qualche tempo fa a “Domenica Live”. leggi anche l’articolo —> Al Bano Carrisi malattia incurabile, la stessa di Kim Kardashian: «Spesso sanguinavo…» Nel ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi ha 53 anni, star internazionale che ha dovuto affrontare tanti lutti e problemi di salute nella sua vita: l’overdose del fratello e la morte della nipote, la figlia della sorella Jill. E ancora la morte del padre per via di un errore medico e la tremenda depressione della madre. Come se non bastasse l’attrice lotta contro unache le ha reso l’esistenza tutt’altro che facile: l’epilessia. «Finora ho avuto 160 crisi, alcune gravissime. Quando mi succede se sono da sola mi picchio la faccia. I medici miproposto un intervento al cervello, ma è molto pesante, sono terrorizzata», ha dichiarato lei stessa, ospite qualche tempo fa a “Domenica Live”. leggi anche l’articolo —> Al Bano Carrisiincurabile, la stessa di Kim Kardashian: «Spesso sanguinavo…» Nel ...

