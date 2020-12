Presto il primo device Honor dopo la separazione da Huawei

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Risale a circa un mese fa la vendita dia Zhixin New Information Technology Co.Ltd. da parte di: da allora, la società ha subito molti cambiamenti, ed adesso è pronta a lanciare il suoprodotto. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il CEO Zhao Ming ha confermato che la società presenterà a breve termine ildispositivoessere diventata indipendente da. Tuttavia, non ha rivelato molto su che tipo di articoli si tratti, né tanto meno ha fornito tempistiche più precise in relazione al lancio. Ci sono state segnalazioni secondo cui la società potrebbe presentare gli smartphone della serieV40 ad inizio 2021. Il prossimo mese la società ospiterà un raduno annuale dei fan in cui verrà discusso il futuro di, a ...