Parigi | troppe donne nella giunta della “sindaca” Hidalgo | 90mila euro di multa al comune

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La “” socialista di, Anne, si è vista sanzionare con unadi circaper aver proceduto alla nomina di un eccessivo numero di dirigentiall’interno degli ufficiamministrazionena. La “” dita per aver nominatoSuona quasi come una ironica beffa per chi ha cercato di elevare il politicamente corretto ad agenda politica. E infatti la reazione del primo cittadino punto sul vivo è stata assai decisa e accesa: “decisione irragionevole”, la definisce. E ha poi proseguito rincarando la dose e descrivendo lacome “assurda, ingiusta, irresponsabile e ...

La Città di Parigi è stata multata dallo Stato per non aver rispettato la parità di genere, ma non nel senso in cui si piuò credere: la colpa infatti è stata quella di aver assunto troppe donne, a ...Il comune di Parigi si è visto recapitare una multa da 90mila euro per aver violato la legge sulla parità di genere nella nomina dei dirigenti. Come riporta Le Monde il sindaco Anne Hidalgo avrebbe as ...