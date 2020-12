Nocera Inferiore, Picarone annuncia: “3 milioni per primo lotto fognario” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – “Ci siamo finalmente! Completato l’iter di finanziamento dello stralcio di 3 milioni del primo lotto fognario di Nocera Inferiore con l’emissione dalla Regione del mandato di pagamento al Gestore (Gori Spa). La Gori ha convocato la ditta aggiudicataria in questa settimana per la contrattualizzazione dell’opera”. Il consigliere regionale Franco Picarone, presidente Commissione Bilancio, nei mesi scorsi era stato più volte a Nocera e, in particolare, a Fosso Imperatore. Il 10 luglio 2020 accompagnando il Governatore Vincenzo De Luca. Entrambi avevano assunto l’impegno davanti a sindaco, imprenditori e residenti, di realizzare un’opera strategica. Oggi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Ci siamo finalmente! Completato l’iter di finanziamento dello stralcio di 3deldicon l’emissione dalla Regione del mandato di pagamento al Gestore (Gori Spa). La Gori ha convocato la ditta aggiudicataria in questa settimana per la contrattualizzazione dell’opera”. Il consigliere regionale Franco, presidente Commissione Bilancio, nei mesi scorsi era stato più volte ae, in particolare, a Fosso Imperatore. Il 10 luglio 2020 accompagnando il Governatore Vincenzo De Luca. Entrambi avevano assunto l’impegno davanti a sindaco, imprenditori e residenti, di realizzare un’opera strategica. Oggi ...

salernotoday : Lasciato in barella prima di morire: a processo due medici di Nocera e Pagani - VoceDiStrada : Nocera Inferiore. Furti, estorsione e ricettazione: operazione dei carabinieri - salernotoday : Voleva vivere in casa sia con la moglie che con l'amante: a processo per maltrattamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Inferiore Nocera, Gori apre il cantiere per la rete fognaria inPrimaNews.it Ruggi Salerno, Antonacchio (Cisl Fp):”Al pronto soccorso c’è il caos”

Salerno. “Al pronto soccorso del Ruggi, oltre alle soste infinite anche tempi di attesa incalcolabili“. E’ quanto denuncia il segretario […] ...

Nocera Inferiore. Furti, estorsione e ricettazione: operazione dei carabinieri

Salerno. Dalle prime ore di questa mattina, nelle provincie di Salerno, Napoli e Bari i carabinieri del comando provinciale di Salerno, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del ...

...Salerno. Dalle prime ore di questa mattina, nelle provincie di Salerno, Napoli e Bari i carabinieri del comando provinciale di Salerno, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del ...