Mario Giordano | perché Fuori dal coro non è andato in onda

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Donatooooooo!” Che delusione non sentire le urla dirivolte al regista didalmartedì 15 dicembre. Il programma di Rete 4 infatti non èinnelle scorse ore e al suo posto i telespettatori hanno trovato un film, L’amore non va in vacanza. Come mai questo cambio di programma?dalnon èinil 15 dicembre In realtà era tutto ampiamente previsto, dal momento che quella dell’8 dicembre è stata l’ultima puntata della trasmissione condotta da, che quindi si ferma per la pausa natalizia per poi tornare nel 2021 con nuove puntate sempre all’insegna del motto “Chi non urla è complice”. Per un ...