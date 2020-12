L’Italia ha vissuto un decennio di eventi climatici estremi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un allagamento a Corigliano Rossano (Calabria) (foto: Ipa)L’impatto del cambiamento climatico è sempre più tangibile e, soprattutto, misurabile. Nell’ultimo decennio in Italia si sono verificati ben 946 fenomeni meteorologici estremi che hanno interessato 507 comuni. Si tratta principalmente di allagamenti da piogge intense con annesse frane, danni alle infrastrutture e blackout elettrici e anche di lunghi periodi di siccità con temperature elevate. Nel dettaglio, si sono contati 118 eventi da esondazioni fluviali, 257 eventi causati da trombe d’aria e un totale di 80 giorni di stop a treni e metropolitane per il maltempo. I dati emergono dal rapporto Città Clima 2020 “Il clima è già cambiato” di Legambiente. Lo studio – esaminando anche altri dati, come quelli del Cnr – conta 251 morti, di cui 42 nel solo 2019, in ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un allagamento a Corigliano Rossano (Calabria) (foto: Ipa)L’impatto del cambiamento climatico è sempre più tangibile e, soprattutto, misurabile. Nell’ultimoin Italia si sono verificati ben 946 fenomeni meteorologiciche hanno interessato 507 comuni. Si tratta principalmente di allagamenti da piogge intense con annesse frane, danni alle infrastrutture e blackout elettrici e anche di lunghi periodi di siccità con temperature elevate. Nel dettaglio, si sono contati 118da esondazioni fluviali, 257causati da trombe d’aria e un totale di 80 giorni di stop a treni e metropolitane per il maltempo. I dati emergono dal rapporto Città Clima 2020 “Il clima è già cambiato” di Legambiente. Lo studio – esaminando anche altri dati, come quelli del Cnr – conta 251 morti, di cui 42 nel solo 2019, in ...

