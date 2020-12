Lecco | pazienti Covid isolati solo con una tenda | positivi 17 operatori su 24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), 16 dicembre 2020 " Un telo di plastica fissato in qualche modo al soffitto e alle pareti con del nastro adesivo per separare i malati di coronavirus dagli altri. Succede all'ospedale Alessandro ...

IL GIORNO

Lecco, 16 dicembre 2020 – Un telo di plastica fissato in ... in condizioni critiche in Rianimazione proprio per SARS-CoV-2. Nulla si sa invece sui pazienti e i dializzati. A denunciare la sitiuazione ...Nelle ultime 24 ore sono 2.994 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, 290 dei quali sono “debolmente positivi”. Sempre nelle ultime 24 ore 106 persone hanno perso la vita a causa del Covid, ier ...