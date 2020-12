L’Alligatore | trama ultima puntata

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 16 dicembre 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda l’de, la serie tv tratta dalla saga letteraria di Massimo Carlotto ed ambientata nella laguna veneta. La fiction racconta le indagini di Marco Buratti (Matteo Martari), ex cantante di blues soprannominatoe da poco uscito dal carcere, dopo aver scontato sette anni di pena. Il cast della serie, oltre al già citato Martari, include anche Thomas Trabacchi (Beniamino Rossini), Gianluca Gobbi (Max La Memoria), Valeria Solarino (Greta), Fausto Maria Sciarappa (Castelli), Shalana Santana (Marielita), Maya Talem (Sylvie) ed Andrea Gherpelli (Pellegrini). “Fine dei giochi”, Rossini e Max hanno ficcato il naso in questioni molto delicate, castelli di carta che vengono giù appena li si sfiora, con il forte ...