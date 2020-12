La patrimoniale non s’ha da fare: ritirati gli emendamenti alla manovra (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La patrimoniale non s’ha da fare. Oggi, 16 dicembre, sono stati infatti ritirati gli emendamenti in questione alla manovra, come ha comunicato in commissione Bilancio alla Camera il deputato di Liberi e Uguali Luca Pastorino. Le richieste di modifica, che avevano ottenuto parere negativo di relatori e governo, non sono state quindi votate. Cosa prevedevano le proposte Una delle due proposte, che aveva come primi firmatari Nicola Fratoianni (Leu) e Matteo Orfini (Pd), prevedeva di cancellare l’Imu e l’imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli per sostituirle con un’imposta progressiva «sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro». L’altra proposta, che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lanonda. Oggi, 16 dicembre, sono stati infattigliin questione, come ha comunicato in commissione BilancioCamera il deputato di Liberi e Uguali Luca Pastorino. Le richieste di modifica, che avevano ottenuto parere negativo di relatori e governo, non sono state quindi votate. Cosa prevedevano le proposte Una delle due proposte, che aveva come primi firmatari Nicola Fratoianni (Leu) e Matteo Orfini (Pd), prevedeva di cancellare l’Imu e l’imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli per sostituirle con un’imposta progressiva «sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro». L’altra proposta, che ...

