Impianti sciistici chiusi | i francesi vanno al mare | boom di prenotazioni nelle isole d’oltremare

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La pandemia di Covid chiude gli, ma i turisti non demordono: Natale alternativo al, condidalle Antillefino alledell’Oceano Indiano. Lecaraibiche stanno vivendo ultimamente un importanteturistico, composto da viaggiatori provenienti dal Vecchio Continente. Tra le destinazioni più gettonate le Antille, ma L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ala_rico : @Franco32656300 #zaia è un parolaio che ancora pochi giorni fa voleva aprire gli impianti sciistici e adesso vuole… - teletext_ch_it : ZH: chiudere gli impianti sciistici - Patrizia_Monica : RT @Piemonte5stelle: Lavori mai eseguiti agli impianti sciistici del #Frais pagati con fondi della Regione Piemonte. Un contributo regional… - sastrep14 : Zurigo: “Chiudete tutti gli impianti sciistici” - jokervilma : Lavori MAI eseguiti agli impianti sciistici del Frais in Valle Susa pagati con fondi di 140 mila euro della Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Impianti sciistici

La Repubblica

La pandemia di Covid chiude gli impianti sciistici, ma i turisti non demordono: Natale alternativo al mare, con boom di prenotazioni.Collaudo ok per l’impianto realizzato dalla famiglia Ceccarelli assieme ad altre due piste e ad una stazione polifunzionale ...