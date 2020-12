Giuliano Sangiorgi dei Negramaro in campo per Save the Children (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha visitato uno dei Punti Luce di Roma di Save the Children, che offre supporto ai bambini e alle famiglie del quartiere, per consegnare alcuni prodotti donati da Amazon.it e per incontrare i ragazzi, a cui ha regalato anche un'esibizione acustica live. L'iniziativa si inserisce nella collaborazione di Amazon.it con i Negramaro per regalare sorrisi durante tutta la stagione natalizia, attraverso il sostegno a Save the Children, l Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e per garantire loro un futuro.La donazione consegnata al Punto Luce è una parte dei 200.000 in prodotti donati da Amazon.it a Save the Children a supporto di Riscriviamo il Futuro, il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 dicembre 2020)deiha visitato uno dei Punti Luce di Roma dithe, che offre supporto ai bambini e alle famiglie del quartiere, per consegnare alcuni prodotti donati da Amazon.it e per incontrare i ragazzi, a cui ha regalato anche un'esibizione acustica live. L'iniziativa si inserisce nella collaborazione di Amazon.it con iper regalare sorrisi durante tutta la stagione natalizia, attraverso il sostegno athe, l Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e per garantire loro un futuro.La donazione consegnata al Punto Luce è una parte dei 200.000 in prodotti donati da Amazon.it athea supporto di Riscriviamo il Futuro, il ...

