'Gf Vip 5', la verità di Alfonso Signorini su ripescaggi ed ulteriori prolungamenti del reality. E Selvaggia Roma svela quale gieffino aveva (davvero) attirato la sua attenzione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E' andata in onda ieri una nuova puntata di Casa Chi e gli ospiti che si sono collegati da casa sono stati il conduttore della quinta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini e l'ex gieffina Selvaggia Roma, che è uscita dalla Casa per volere del pubblico, perdendo al televoto. Il primo a prendere la parola è stato Signorini, che tra le varie cose – tra cui l'ingresso dei nuovi vipponi e le soprese riservate a loro – ha commentato la nomination di Tommaso Zorzi nei confronti di Stefania Orlando e la lite di quest'ultima con Maria Teresa Ruta: Le sorprese le abbiamo riservate a chi stava in nomination, tranne a Giulia Salemi perchè volevo farle una carezza. E' una prassi che quando qualcuno è in nomination facciamo delle sorprese. Sono momenti di grandi verità. Ci sarà il mood ...

