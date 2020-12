Emile Hirsch e Kate Bosworth protagonisti di The Immaculate Room

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il film Theavrà comedi un thriller contemporaneo.saranno idel film The, un nuovo thriller che verrà realizzato da Productivity Media. Il progetto viene descritto come ispirato dai successi di titoli come Black Mirror, 10 Cloverfield Lane ed Ex Machina, e affronterà tematiche attuali come controllo, avarizia e lussuria, oltre a parlare della situazione delle nostre emozioni e dei nostri cervelli mentre affrontiamo la folle situazione attuale del mondo contemporaneo. Il film The...