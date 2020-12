«Chirurgo e omosessuale, mio padre ha pagato un tizio per farmi spezzare le mani» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Su La Stampa una storia agghiacciante, quella di un padre che, non accettando l’omosessualità del figlio, gli ha reso la vita impossibile, arrivando al punto da assoldare qualcuno per spezzargli le mani con cui esercitava la professione di Chirurgo ed era diventato qualcuno. A distanza di anni, dopo una vita passata per lo più a guardarsi le spalle, il figlio ha deciso di denunciarlo. Finito davanti al Tribunale di Torino, il padre violento ha patteggiato una pena a due anni di reclusione, senza risarcimento del danno. Il figlio racconta la sua storia. «La pietra dello scandalo è stata tre anni fa, quando sono stato paparazzato al mare, in Francia, con un attore molto noto». La dimensione pubblica dell’omosessualità per il padre è diventata troppo. Un’omosessualità che comunque non è mai stata ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Su La Stampa una storia agghiacciante, quella di unche, non accettando l’omosessualità del figlio, gli ha reso la vita impossibile, arrivando al punto da assoldare qualcuno per spezzargli lecon cui esercitava la professione died era diventato qualcuno. A distanza di anni, dopo una vita passata per lo più a guardarsi le spalle, il figlio ha deciso di denunciarlo. Finito davanti al Tribunale di Torino, ilviolento ha patteggiato una pena a due anni di reclusione, senza risarcimento del danno. Il figlio racconta la sua storia. «La pietra dello scandalo è stata tre anni fa, quando sono stato paparazzato al mare, in Francia, con un attore molto noto». La dimensione pubblica dell’omosessualità per ilè diventata troppo. Un’omosessualità che comunque non è mai stata ...

