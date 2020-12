Avellino, la madre del defunto è positiva al Covid: 80 persone in isolamento dopo un funerale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Covid: la madre del defunto è positiva, 80 persone in isolamento dopo un funerale Panico in provincia di Avellino dove 80 persone sono state poste in isolamento dopo aver partecipato a un funerale al termine del quale la madre del defunto è risultata positiva al Covid. L’isolamento, disposto dall’Asl di Avellino, è scattato nella serata di lunedì 14 dicembre dopo il risultato del tampone al quale la donna si è sottoposta. Secondo quanto ricostruito, infatti, la madre del defunto già da diversi giorni accusava febbre e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020): ladel, 80inunPanico in provincia didove 80sono state poste inaver partecipato a unal termine del quale ladelè risultataal. L’, disposto dall’Asl di, è scattato nella serata di lunedì 14 dicembreil risultato del tampone al quale la donna si è sottoposta. Secondo quanto ricostruito, infatti, ladelgià da diversi giorni accusava febbre e ...

